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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 04:01 م

المستشار المالي يكشف حجم مديونية العراق الخارجية والداخلية

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن  حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.

وقال في تصريح صحفي :" ان المديونية الخارجية للعراق تبلغ اقل من 30 مليار دولار، وان هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس، التي خصمت نحو 80 % من ديون ما قبل عام 1990، لم تجر تسويتها".

واوضح  :" ان مديونية العراق الخارجية لمرحلة ما قبل ١٩٩٠ البالغة ١٢٨ مليار دولار ، تم شطب 80 % منها بموجب اتفاقية نادي باريس".

وتابع: "هناك من 41 الى 42 مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الاخرى تعود الى ما قبل العام 1990 ديون خارج اتفاقية نادي باريس"، مشيراً الى انها "ديون معلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق".

ولفت الى :" ان الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس اقل من 9 مليارات"، موضحاً  "ان هناك ديونا جديدة ترتبت جراء الحرب على عصابات داعش الارهابية قدرت بنحو 13 مليار دولار".

واشار الى :" ان المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الاطراف غير خاضعة للاتفاقية ، يقدر بنحو 28 مليار دولار، وان تسديده سيكون على شكل دفعات من سنة 2020  الى سنة 2028 ، كل حسب استحقاقه".

وعن الدين الداخلي للعراق، اوضح المستشار المالي انه  يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي والرافدين و"تي بي اي"، والرشيد.

ف.ا

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