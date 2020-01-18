نائب : اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر

اكد النائـب عن تحالــف "الـفـتح" وليد السهلاني:" ان اختيار رئيس الحكومة المقبلة يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر .



وقال السهلاني في تصريح صحفي :" ان الــعــراق عــانــى كـثـيـراً مــن ازمة اخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء والـكـتـلـة الاكـــبـــر، والــتــنــافــس لا يـنـتـهـي"، مـبـيـنـاً :" ان الــحــل لــهــذه المـشـكـلـة، هـو اخـتـيـار شخصية غـيـر جدلية ،كــمــا بـيـنـتـهـا المـرجـعـيـة والـنـخـب المثقفة المطالبة بالاصلاح".



واضـــاف:" ان اخـتـيـار شـخـصـيـة رئــيــس الــــــوزراء يـجـب ان يـأتـي بـشـكـل مـبـاشـر مـن ابـنـاء الشعب العراقي، ومن خلال تعديل الدستور ".



وبين الـسـهـلانـي :" ان هناك فكرة بـدأت تنضج شيئا فشيئاً، بأن يعدل الدستور العراقي لاخـتـيـار شخصية رئـيـس الــوزراء بانتخاب مباشر مـن ابـنـاء الشعب الـعـراقـي، بعيداً عـن تأثير الكتلة او الحزب ".

ف.ا