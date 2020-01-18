ترشيح يونس محمود لمنصب رئيس اتحاد الكرة

رشح عدد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، النجم الدولي السابق، يونس محمود لمنصب رئيس الاتحاد.



وقال مصدر في الاتحاد إن “عددا من اعضاء الهيئة العامة، قرروا ترشيح النجم الدولي السابق يونس محمود”.



وأوضح أن “محمود رفض المنصب لكن هناك مباحثات مع اللاعب الدولي السابق من اجل إقناعه بتولي المنصب”، مبيناً ان “اسم محمود سيطرح رسمياً في اجتماع الهيئة العامة المقبل”.



يذكر أن اتحاد الكرة، قرر تقديم استقالة جماعية مقابل التنازل عن جميع القضايا التي رفعها درجال ضد الاتحاد.