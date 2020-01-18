رئاسة البرلمان : هذه اسباب عدم وصول مشروع الموازنة من الحكومة

اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اسباب عدم وصول موازنة 2020 الى المجلس لحد الان .

وقال عضو هيئة الرئاسة، بشير حداد في تصريح صحفي :" كان من المفترض ان تصل موازنة 2020 الــى مـجـلـس الــنــواب قبل نـهـايـة الـعـام المـاضـي للتصويت عليها حسب القوانين المرعية، الا ان ظــروف الـتـظـاهـرات واستقالة الـحـكـومـة حــالــت دون ارسـالـهـا من الحكومة ".



واضاف حداد :" ان الـحـكـومـة ابـلـغـت المجلس بـجـاهـزيـة المــوازنــة ، الا ان تـحـولها الـى تـصـريـف الاعـمـال يـمـنـعـهـا دســتــوريــا مــن ارســال اي مـشـروع قـانـون الــى الـبـرلمـان ، بضمنها الموازنة".



وعبر عـن امله بان تشكل حكومة جديدة لارسـال مشروع المـوازنـة الـى البرلمان، لافتاً الـى :" ان ارتـفـاع نسبة العجز فـي المـوازنـة سببه اضافة واستحداث درجات وظيفية، ونفقات اضافية لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتخصيص مـبـالـغ مـالـيـة لـلـطـلـبـة والـعـاطـلـين عـن الـعـمـل ".



واشار نائب رئيس مجلس النواب الى :" ان هناك رأيا قانونيا يرى ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع ارسـال الموازنة الى مجلس النواب بعد التصويت عـلـيـهـا فـي مـجـلـس الـــوزراء قبل الاستقالة، الا ان الرأي الاخر يؤكد ان الـحـكـومـة لا تستطيع ارسـال اي قـانـون الـى الـبـرلمـان بضمنها الموازنة".

ف.ا