وزيرا خارجية العراق والأردن: التصعيد في المنطقة سيعيد داعش الإرهابي

شدد كلا من وزيرا خارجية العراق والأردن على تنسيق الجهود بين البلدين لخفض التصعيد في المنطقة العربية، جاء ذلك خلال زياره أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن إلى العراق، والتي التقى خلالها بنظيره العراقي، محمد على الحكيم.



وأكد وزير الخارجية أن التصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين على العودة من جديد، لتقويض جهود المجتمع الدولي، رافضا أن تكون العراق ساحة حرب للصراعات الاقليمية، وشددا وزيرا خارجية العراق والأردن على أن حرب ستعزز من قدرة الإرهابيين وتعيد تنظيم داعش من جديد



وأكد أيمن الصفدي، وزير خارجية العراق، والذي حمل رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السلطة العراقية، أن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى دائما داعما ومساندا للعراق في حربه ضد الإرهاب.

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