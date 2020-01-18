دكتور بجامعة البصرة يقدم طلبا بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

تقدم الدكتور في جامعة البصرة، كاظم السهلاني، اليوم السبت، بطلب الى رئيس الجمهورية برهم صالح، لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا حيازته على “المعايير والمواصفات” كافة التي وضعتها ساحات الاحتجاج.



وبحسب الطلب الذي قدمه السهلاني، قال “استجابة للمطالب الشعبية، وتقديرا لدقة المرحلة الراهنة، وأهمية المرحلة القادمة في استكمال اصلاح العملية السياسية وإدارة البلد، أتقدم بطلبي هذا الى فخامتكم مرشحا لموقع رئيس مجلس الوزراء، كوني حائزة على المعايير والمواصفات كافة التي وضعتها ساحات الاحتجاج”.



وأضاف اني “أجد نفسي امتلك من الخبرة الإدارية والرصيد الشعبي والقدرة على ترجمة مطالب المتظاهرين”، مشيرا الى انه “كان مواكبا للحركة الاحتجاجية منذ سنة ۲۰۱۱ والى يومنا هذا”.



وتابع “كنت وما زلت من اشد المطالبين بإصلاح المنظومة السياسية، ومكافحة الفساد، والحفاظ على سيادة العراق، وبناء دولة مدنية عصرية تقوم على مبدأ المواطنة”.



وأوضح “لي الشرف العمل من اجل قيادة مرحلة انتقالية مؤقتة، وضمان قیام انتخابات ناجحة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لإرساء قواعد بلد ديمقراطي تحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه كقيمة عليا”.



وبين لصالح “أود اعلامكم أن ترشيحي تم طرحه منذ مدة في ساحات الاحتجاج، وهذا يعطيني المقبولية المجتمعية لقيادة مرحلة مفصلية، والسعي من خلالها للانتقال بالبلد الى مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بالتعاون مع القوى الشعبية والوطنيين كافة في العراق”.

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