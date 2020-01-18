حقوق الانسان تدعو لسن قانون يحمي نهرا يؤمن مياه الشرب في ديالى

دعا مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم السبت، الى سن قانون يحمي نهر يؤمن مياه الشرب لـ400 الف نسمة داخل المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث له، إن “نهر خريسان يعد شريان الحياة لـ400 الف نسمة في ديالى بينهم 250 الف نسمة في بعقوبة الا ان يعانيه من التلوث الناجم عن رمي النفايات والمياه الثقيلة بشكل مباشر رغم خطورتها على بيئة النهر”.

واضاف مهدي، ان “الكوادر المختصة ترفع اسبوعيا عدة اطنان من النفايات من نهر خريسان في منظر بائس للغاية بسبب التجاوزات”، داعيا الى “سن قانون يحمي بيئة النهر ويعاقب المتجاوزين بشكل مباشر لان بقاء الامور على حالها ستؤدي الى كارثة كبيرة”.

ويعد خريسان والذي ثاني اهم الانهر في محافظة ديالى وهو يغذي جميع محطات الاسالة في بعقوبة ووضواحيها بالمياه الخام.

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