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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 18 كانون الثاني 2020 03:06 م

الموسوي يطالب ترامب بحماية الأموال العراقية: حكومة عبد المهدي تنقل العملات الصعبة إلى إيران

حسن الموسوي

طالب رجل الدين حسن الموسوي، اليوم السبت، الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحماية الأموال العراقية، متهما حكومة عادل عبد المهدي بنقل العملات الصعبة من العراق الى إيران.

وكتب الموسوي على حسابه في موقع "تويتر"، "رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها "نحن نناشدك بأن تضع يدك على البنك المركزي والمصارف العراقية الأخرى".

وأضاف، "لأن الحكومة العراقية المستقيلة تنوي نقل الأموال العراقية من العملات الصعبة مثل الدولار واليورو الى إيران تحت ذريعة حمايتها، نطلب منك حماية أموالنا".

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