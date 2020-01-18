مستشار عبد المهدي يكشف عن حجم ديون العراق

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ان ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 70 مليار دولار، مبيناً أن تسوية الديون الخارجية ستكون على دفعات تنتهي في العام 2028.

وقال صالح في تصريح له إن “المديونية الخارجية للعراق تبلغ أقل من 30 مليار دولار”، مبينا ان “ديون العراق الخارجية لمرحلة ما قبل ١٩٩٠ والبالغة ١٢٨ مليار دولار تم شطب 80% منها بموجب اتفاقية نادي باريس”.

واشار الى ان “هناك من 41 الى 42 مليار دولار ديون لدول الخليج وبعض الدول الأخرى تعود الى ما قبل العام 1990، خارج اتفاقية نادي باريس”، مضيفا أن “الديون المعلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق”.

ولفت إلى أن “الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات دولار”، موضحاً أن “هناك ديون جديدة ترتبت جراء الحرب على عصابات داعش الإرهابية والتي قدرت بنحو 13 مليار دولار”.

وذكر صالح أن “المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف غير خاضعة للاتفاقية نادي باريس يقدر بنحو 28 مليار دولار”.

وأوضح أن “تسديدها سيكون على شكل دفعات تبدأ من سنة 2020 إلى سنة 2028 وكل حسب استحقاقها”.

وبيّن أن “الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي ومصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة ’’ .

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