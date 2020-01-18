ترامب يوجه رسالة باللغة الفارسية إلى قادة إيران

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة جديدة نشرها باللغتين الفارسية والإنجليزية، قادة إيران على التخلي عما وصفه بالإرهاب، والتركيز على "تحقيق أحلام" الشعب الإيراني.

وكتب ترامب: "يستحق شعب إيران النبيل - الذي يحب أمريكا - حكومة مهتمة بمساعدته في تحقيق أحلامه أكثر من قتله للمطالبة بالاحترام. وبدلا من جر إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

وفي تغريدة سابقة نشرها مساء أمس أيضا، دعا ترامب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى ضرورة التحلي بالحذر في انتقاء كلماته.



