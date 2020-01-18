العثور على لغم بحري إيراني ضخم في سواحل اليمن

عثرت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، غرب اليمن، على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الموالية لإيران، في مياه البحر الأحمر، قبالة محافظة الحديدة الساحلية.

وزرعت المليشيا اللغم الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة "زرباط" التابعة للمحافظة.

وتبين بعد فحص اللغم أنه إيراني الصنع، وتم إتلافه من قبل الفرق الهندسية للجيش بعد تأمين المنطقة.

وتحدثت تقارير عن تزويد إيران للمليشيا في اليمن بمعدات عسكرية تشمل عشرات الآلاف من الألغام والصواريخ البحرية، إضافة لقوارب يتم توجيهها عن بعد.

هذا وسبق للمليشيا استخدام الأسلحة الإيرانية البحرية في التعرض لسفن تجارية جنوب البحر الأحمر الذي يضم مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية الدولية.