متحدث الجيش الإسرائيلي ينعي الفنانة المصرية ماجدة

نعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية، ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عمر ناهز 88 عاما.

وعبر حسابه الرسمي على موقعي "تويتر" و "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتب "أدرعي" عن رحيل ماجدة: "رحم الله الفنانة المصرية ماجدة التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة عطاء".

وتابع: "أتذكر الفنانة الكبيرة من الأفلام العربية التي كان التلفزيون الإسرائيلي يبثها كل يوم جمعة منذ الستينيات وحتي الثمانينيات… ولازلنا نتذكر عبارة "عمو عزيز" من الراحلة ماجدة".

وعبارة "عمو عزيز" من أشهر عبارات ماجدة، وكانت من فيلم "أين عمري"، من إنتاج عام 1957، وشاركها بطولته زكي رستم ويحيى شاهين وأحمد رمزي.