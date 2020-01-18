​الدولار يسجل ارتفاعًا أمام أغلب العملات الرئيسية في تعاملات اليوم

سجل الدولار ارتفاعًا أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم السبت للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

يأتي ذلك في ظل انتعاش الأسواق العالمية عقب توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن إطلاق المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع بكين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم عن زيادة وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا وارتفاع تصاريح البناء في الشهر الماضي.

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