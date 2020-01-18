المجرب لا يجرب.. سائرون: لن نقبل بأية عروض لإعادة تكليف عبد المهدي

أعلنت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، السبت، رفضها الشديد باي وساطة سياسية أو حزبية لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة أنها أبلغت الجميع بأن خليفة عبد المهدي يجب ان يكون من خارج العملية السياسية برمتها ولم يتسلم أي منصب حكومي.

وقال القيادي بالتحالف النائب بدر الزيادي في تصريح له ، إن “تحالف سائرون ترفض العرض الذي قدمته بعض الكتل السياسية بشأن إعادة تكليف عبد المهدي مرة اخرى لتولي رئاسة الوزراء”.

وأضاف الزيادي، أن “عبد المهدي فشل في إدارة البلاد ضمن المدد الزمنية المحددة”، مشيرا إلى أن “موقف سائرون ثابت ولن نقبل بأي عروض أو حوارات من شأنها عودة تكليف عبد المهدي”.

ولفت الزيادي إلى أنه “يتعين على الكتل السياسية اختيار شخصية مناسبة غير جدلية مستقلة للخروج من الازمة الحالية”.

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