بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
متظاهرو كربلاء يتحدون صالح وعبد المهدي والحلبوسي: ثورتنا مستمرة وموعدنا في القضاء نقابة الصحفيين بالبصرة توقف أنشطتها لمدة شهر إكراماً لاستشهاد عبد الصمد وغالي متظاهرو البصرة يطالبون القضاء بمحاكمة عادل عبد المهدي.. بعد استشهاد 700 متظاهر وناشط عراقي وهي بالرمق الاخير .. الحكومة المستقيلة تغازل واشنطن على حساب ثروة العراق نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية المستشار المالي يكشف حجم مديونية العراق الخارجية والداخلية نائب : اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر رئاسة البرلمان : هذه اسباب عدم وصول مشروع الموازنة من الحكومة الموسوي يطالب ترامب بحماية الأموال العراقية: حكومة عبد المهدي تنقل العملات الصعبة إلى إيران ترامب يوجه رسالة باللغة الفارسية إلى قادة إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 12:25 م

المجرب لا يجرب.. سائرون: لن نقبل بأية عروض لإعادة تكليف عبد المهدي

سائرون

أعلنت الكتلة النيابية لتحالف سائرون،  السبت، رفضها الشديد باي وساطة سياسية أو حزبية لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة أنها أبلغت الجميع بأن خليفة عبد المهدي يجب ان يكون من خارج العملية السياسية برمتها ولم يتسلم أي منصب حكومي.
وقال القيادي بالتحالف النائب بدر الزيادي في تصريح له ، إن “تحالف سائرون ترفض العرض الذي قدمته بعض الكتل السياسية بشأن إعادة تكليف عبد المهدي مرة اخرى لتولي رئاسة الوزراء”.
وأضاف الزيادي، أن “عبد المهدي فشل في إدارة البلاد ضمن المدد الزمنية المحددة”، مشيرا إلى أن “موقف سائرون ثابت ولن نقبل بأي عروض أو حوارات من شأنها عودة تكليف عبد المهدي”.
ولفت الزيادي إلى أنه “يتعين على الكتل السياسية اختيار شخصية مناسبة غير جدلية مستقلة للخروج من الازمة الحالية”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الصمد وغالي

نقابة الصحفيين بالبصرة توقف أنشطتها لمدة شهر إكراماً لاستشهاد عبد الصمد وغالي 18 كانون الثاني 2020 04:30 م

الحوثي

مصدر عسكري يمني: مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء 18 كانون الثاني 2020 04:12 م

غيداء كمبش

نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية 18 كانون الثاني 2020 04:04 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

المستشار المالي يكشف حجم مديونية العراق الخارجية والداخلية 18 كانون الثاني 2020 04:01 م

وليد السهلاني

نائب : اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر 18 كانون الثاني 2020 03:58 م

يونس محمود

ترشيح يونس محمود لمنصب رئيس اتحاد الكرة 18 كانون الثاني 2020 03:56 م

بشير-الحداد-1-1068x712

رئاسة البرلمان : هذه اسباب عدم وصول مشروع الموازنة من الحكومة 18 كانون الثاني 2020 03:55 م

وزيرا خارجية العراق والأردن: التصعيد في المنطقة سيعيد داعش

وزيرا خارجية العراق والأردن: التصعيد في المنطقة سيعيد داعش الإرهابي 18 كانون الثاني 2020 03:28 م

التعليقات