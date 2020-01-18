التجارة تباشر توزيع الرز المحلي ضمن المقررات التموينية

أعلنت وزارة التجارة، السبت، عن مباشرتها تجهيز الرز المحلي لوكلاء المواد الغذائية في عدد من المحافظات ليتم توزيعه بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حسنين مهدي علوان الزبيدي في بيان له إن “الوزارة وضمن خطتها لدعم المنتج المحلي, باشرت في توفير كميات كبيرة من الرز المنتج محليا بصنفيه العنبر والياسمين وتجهيزه الى وكلاء المواد الغذائية في عدد من المحافظات ليتم توزيعه بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية”.

وأضاف الزبيدي، أن “الوزارة شرعت فعلا بتوزيع حصة شهر كانون الثاني لهذا العام من هذه المادة الستراتيجية والمهمة”، مبينا أن “الوزارة عملت على اختزال الزمن واعداد الضوابط التصنيعية للرز والاسراع في توقيع العقود مع اصحاب المجارش الاهلية لتكون ثمرة هذه الجهود توزيع الرز المحلي في الحصة الاولى للشهر الاول من العام 2020”.

ولفت الى ان “الوزارة تسعى من خلال هذا الاجراء الى تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة انتاجهم من مادة الرز لما يمتاز به المحصول المحلي عن باقي انواع الرز المستورد من خارج البلاد من حيث الطعم والجودة والمذاق”.

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