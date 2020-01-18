بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
متظاهرو كربلاء يتحدون صالح وعبد المهدي والحلبوسي: ثورتنا مستمرة وموعدنا في القضاء نقابة الصحفيين بالبصرة توقف أنشطتها لمدة شهر إكراماً لاستشهاد عبد الصمد وغالي متظاهرو البصرة يطالبون القضاء بمحاكمة عادل عبد المهدي.. بعد استشهاد 700 متظاهر وناشط عراقي وهي بالرمق الاخير .. الحكومة المستقيلة تغازل واشنطن على حساب ثروة العراق نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية المستشار المالي يكشف حجم مديونية العراق الخارجية والداخلية نائب : اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر رئاسة البرلمان : هذه اسباب عدم وصول مشروع الموازنة من الحكومة الموسوي يطالب ترامب بحماية الأموال العراقية: حكومة عبد المهدي تنقل العملات الصعبة إلى إيران ترامب يوجه رسالة باللغة الفارسية إلى قادة إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 12:19 م

البلداوي: اتفاق شيعي “مبدئي” لحسم رئاسة الوزراء

البلداوي

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , عن اتفاق مبدئي بين قوى الكتل الشيعية لطرح شخصية محددة سيتم الإعلان نها خلال الأسبوع الحالي, مؤكدا أن الكتل السياسية من المكونات الأخرى أبلغت بانها سوف لن تكون عائقا امام أي شخصية تختارها القوى الشيعية.
وقال البلداوي في تصريح له ، إن “القوى السياسية الشيعية توصلت الى تفاهمات للاتفاق على طرح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن “القوى الشيعية ستقدم تلك الشخصية خلال الأسبوع الحالي ” .
وأضاف ان “القوى السياسية من المكونات الأخرى قد أبلغت القوى الشيعية بانها سوف لن تقف عائقا امام اختيارنا لشخصية جديدة ومقبولة في حال الاتفاق عليها من جانبنا”.
يذكر ان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اكد في تصريح سابق، أن تحالف البناء والإصلاح توصلا الى اتفاق على تقديم شحصية جديدة لرئاسة الحكومة وستعرض خلال أيام قليلة .  

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الصمد وغالي

نقابة الصحفيين بالبصرة توقف أنشطتها لمدة شهر إكراماً لاستشهاد عبد الصمد وغالي 18 كانون الثاني 2020 04:30 م

الحوثي

مصدر عسكري يمني: مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء 18 كانون الثاني 2020 04:12 م

غيداء كمبش

نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية 18 كانون الثاني 2020 04:04 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

المستشار المالي يكشف حجم مديونية العراق الخارجية والداخلية 18 كانون الثاني 2020 04:01 م

وليد السهلاني

نائب : اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون من الشعب بشكل مباشر 18 كانون الثاني 2020 03:58 م

يونس محمود

ترشيح يونس محمود لمنصب رئيس اتحاد الكرة 18 كانون الثاني 2020 03:56 م

بشير-الحداد-1-1068x712

رئاسة البرلمان : هذه اسباب عدم وصول مشروع الموازنة من الحكومة 18 كانون الثاني 2020 03:55 م

وزيرا خارجية العراق والأردن: التصعيد في المنطقة سيعيد داعش

وزيرا خارجية العراق والأردن: التصعيد في المنطقة سيعيد داعش الإرهابي 18 كانون الثاني 2020 03:28 م

التعليقات