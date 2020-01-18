البلداوي: اتفاق شيعي “مبدئي” لحسم رئاسة الوزراء

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , عن اتفاق مبدئي بين قوى الكتل الشيعية لطرح شخصية محددة سيتم الإعلان نها خلال الأسبوع الحالي, مؤكدا أن الكتل السياسية من المكونات الأخرى أبلغت بانها سوف لن تكون عائقا امام أي شخصية تختارها القوى الشيعية.

وقال البلداوي في تصريح له ، إن “القوى السياسية الشيعية توصلت الى تفاهمات للاتفاق على طرح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن “القوى الشيعية ستقدم تلك الشخصية خلال الأسبوع الحالي ” .

وأضاف ان “القوى السياسية من المكونات الأخرى قد أبلغت القوى الشيعية بانها سوف لن تقف عائقا امام اختيارنا لشخصية جديدة ومقبولة في حال الاتفاق عليها من جانبنا”.

يذكر ان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اكد في تصريح سابق، أن تحالف البناء والإصلاح توصلا الى اتفاق على تقديم شحصية جديدة لرئاسة الحكومة وستعرض خلال أيام قليلة .

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