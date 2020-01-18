التربية : حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود قريبا

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود، لسد الشواغر في المدارس.



وقالت الوزارة في بيان، لها ، ان “الوزيرة سها العلي بك، اكدت التزامها وحرصها الدائم على ضمان حقوق شريحة المحاضرين والتأكيد من خلال جلسات مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية بإدراج التخصيص المالي للمحاضرين المجانيين خلال موازنة عام ٢٠٢٠ لتحقيق مطالبهم وتحويلهم الى عقود وزارية”.



وأضافت ان “الوزيرة حييت الروح الوطنية للمحاضرين ودورهم المميز من خلال الوقوف جنبا إلى جنب مع ملاكات الوزارة والعمل بالمجان ولعدة سنوات والمساهمة بشكل فعال في سد الشواغر في المدارس”، مشيرة الى ان “الاسراع في تحويلهم الى عقود يعد جزء بسيطا من حقوقهم”.



ع د

