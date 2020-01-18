نقابة صيادلة ديالى تعلن الاضراب عن الدوام احتجاجا على اختطاف صيدلاني الليلة الماضية



اعلن نقيب الصيادلة بمحافظة ديالى علي حسين علوان التميمي،، الاضراب عن الدوام الرسمي في ممثلية نقابة صيادلة ديالى احتجاجا على خطف الصيدلاني وسام الربيعي مساء امس.



وقال التميمي في بيان ان "نقابة صيادلة ديالى بدأت الاضراب عن الدوام الرسمي في الممثلية بدءا من اليوم والى اشعار اخر احتجاجا على جريمة خطف الصيدلاني وسام الربيعي من امام منزله وسط قضاء المقدادية شمال شرق ديالى مساء امس".



واضاف التميمي ان "العملية ومؤشر خطير تستدعي تحرك كل الجهات الامنية لكشف ملابسات الحادثة والسعي لأطلاق سراح الربيعي واعادته سالما الى ذويه".

ف.ا