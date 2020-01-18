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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:46 ص

الأمطار تنقذ 30 ألف دونم من المحاصيل الزراعية في ديالى

مروعات
أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن الامطار انقذت 30 الف دونم من المحاصيل الزراعية في اكبر ناحية محررة داخل المحافظة.
وقال ريس مجلس ناحية العظيم ( 65كم شمال شرق بعقوبة) محمد ضيفان في تصريح له ،ان” الامطار الغزيرة التي هطلت لساعات اسهمت في انقاذ اكثر من 30 الف دونم من المحاصيل الزراعية خاصة محصولي الحنطة والشعير من هلاك بسبب شحة المياه”.
واضاف العظيم، ان “80% من محاصيل العظيم تعتمد على المضخات الزراعية في السقي”، مبينا أن “تردي التيار الكهربائي وضعف الفولتية ساهمت في خلق معظلة كبيرة للمزارعين هددت محاصيلهم بالهلاك الا ان هطول الامطار اعطت رسالة طمانة بانقاذ محاصيلهم لفترة وجيزة بانتظار هطول امطار اخرى تسهم في عبور الموسم الزراعي الى بر الامان”.
وتعد ناحية العظيم اكبر النواحي المحررة في ديالى وهي ناحية زراعية تنتج محاصيل كثيرة ابرزها الحنطة والشعير لوجود مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة. انتهى/25
ع د

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