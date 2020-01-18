عثمان : اخراج القوات الامريكية من العراق يحتاج الى مفاوضات بين الولايات المتحدة وحكومة عراقية اصيلة





اكد السياسي الكردي محمود عثمان ان عملية اخراج القوات الامريكية من العراق تحتاج الى مفاوضات بين الولايات المتحدة وحكومة عراقية ،اصيلة ، وليست حكومة تصريف اعمال ، ومن ثم الاتفاق على صياغة قرار بتدرج الانسحاب ، واقرار قانون بذلك ، ومن ثم تصويت البرلمان عليه ".



وقال عثمان ان موقف الاكراد من بقاء القوات الاجنبية واضح ، وهو بقاؤها لمساعدة الاقليم في المجال الامني وتدريب قوات البشمركة ، لافتا الى ان رئيس الاقليم سيزور طهران وواشنطن لتوضيح الموقف الكردي ببقاء تلك القوات في الاقليم وايضا محاولة تخفيف التوتر بين ايران والولايات المتحدة الامريكية.



ف.ا