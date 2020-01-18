تحالف القوى: مشروع الإقليم السني لم يطرح بشكل رسمي

نفى تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، الأنباء التي تتحدث عن مشروع الإقليم السني بزعامة الأخير، مؤكدا أن المشروع لم يطرح داخل التحالف على الرغم من قانونيته.

وقال القيادي بالتحالف النائب ليث الدليمي في تصريح له، إن “موضوع الإقليم السني طرح من بعض النواب بشكل فردي ولم يطرح بشكل رسمي داخل تحالف القوى”، مؤكدا أن “التحالف لم يصدر منه أي موقف رسمي بهذا الخصوص”.

وأضاف الدليمي، أن “رئيس تحالف القوى محمد الحلبوسي ضد فكرة تقسيم العراق وما أثير بشأن الإقليم السني مجرد زوبعة اعلامية تقف خلفه بعض الجهات السياسية”.

وكان السياسي العراقي عزت الشابندر أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، أن دولا عربية ترفض الايحاء بمسؤوليتها عن اجتماعات مشبوهة تبحث تقسيم العراق.

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