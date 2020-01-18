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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:41 ص

رئاسة البرلمان: لجنة التعديلات الدستورية أنجزت 50% من عملها

البرلمان

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد،اليوم  السبت، أن لجنة التعديلات الدستورية انهت 50 بالمئة من عملها، مبينا أن ابرز المواد التي يجب تعديلها في الدستور هي تحديد الكتلة النيابية الاكبر وشكل النظام السياسي في العراق.
وقال حداد  في تصريح له إن “لجنة التعديلات الدستورية اكثر من 50 بالمئة من عملها، وهي الان في نقاش مستمر بالمواد النهائية من الدستور”، مشيراً الى ان “المجلس بانتظار انجاز عمل اللجنة وتهيئة تقرير مفصل بالتوصيات الخاصة بها لاجراء التعديلات الضرورية قبل انتهاء الفترة المحددة بـ4 اشهر، لعرضها دفعة واحدة على مجلس النواب وإقرارها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي”.
وأضاف حداد أن “ابرز المواد التي يجب تعديلها في الدستور هي تحديد الكتلة النيابية الاكبر وشكل النظام السياسي في العراق”.
وتابع، أن “اقليم كردستان اوضح موقفه من التعديلات منذ البداية فاذا كانت النية زيادة مساحة الحقوق والحريات وتقديم خدمات افضل للمواطنين وتصب في مصلحة البلد فهو يؤيدها وبشدة، اما اذا كانت الغاية تقليص او تضييق مساحة الحريات ولا ترضي بقية المكونات فسيكون من الرافضين لها”.

ع د


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