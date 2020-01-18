كندا تطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إيران، بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت في الثامن من كانون الثاني ، إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي، إن بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به.

ومن أصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 57 كنديا.

وأضاف ترودو، أن الصندوقين الأسودين تعرضا لأضرار كبيرة ومن الأهمية بمكان … أن يتم تحليلهما في اسرع وقت.

وتابع أن الفرنسيين عرضوا بالتأكيد اجراء التحليل، والمجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن ان يكونوا حاضرين في هذه العملية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين إلى كييف.