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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:32 ص

استقالة جماعية لاتحاد كرة القدم العراقي

الاتحاد العراقي

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم استقالته بشكل جماعي ، في اطار المساعي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لحل الخلاف القائم بين الاتحاد والكابتن عدنان درجال، الذي اشترط هذه الاستقالة مقابل تخليه عن دعاوى قضائية رفعها ضد الاتحاد.

وجاءت الاستقالة عقب اجتماع عقده الاتحاد في اربيل، الجمعة، بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي .

واشترط درجال، استقالة اتحاد الكرة مقابل التنازل عن قضايا رفعها لمحكمة النزاعات الرياضية الدولية والمحاكم العراقية بتهمة تزوير انتخابات الاتحاد والنظام الاساسي لاتحاد الكرة.

ومن شروط الاتفاق الذي افضى الى استقالة الاتحاد، ان تكون نسخ الاستقالة في عهدة وضمان لجنة الرياضة والشباب النيابية ووزير الشباب والرياضة ، قبل ارسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اضافة الى  اطلاق سراح امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بعفو رئاسي، و تحديد عمل الاتحاد القادم لكرة القدم العراقي وفق الآلية التي يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، مع احترامها من كل الاطراف.

ف.ا
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