ادارة مصرف الرشيد : متضررون من محاربة الفساد يحاولون تسقيطنا

اعلنت ادارة مصرف الرشيد، عن تحركها القانوني ضد من اتهمها بالفساد .



وقالت ادارة المصرف في بيان ، انها ستلجأ الى مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة للرد على محاولات جهات متضررة من محاربة الفساد والعمولات وتحاول تسقيط ادارة المصرف العامة".



واضافت :" ان مدير عام المصرف قد فند الادعاءات الرخيصة والتسقيط والاستهداف الشخصي ،وطالب من اتهمه بالفساد بعرض الادلة امام القضاء والرأي العام"، مشيرة الى :" ان الحملة يقودها بعض المروجين ومن يقف وراءهم ممن تضررت مصالحهم الشخصية ، والذين يطالبون باستحقاقات وامتيازات مخالفة للسياقات القانونية".

ف.ا