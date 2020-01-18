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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:29 ص

ادارة مصرف الرشيد : متضررون من محاربة الفساد يحاولون تسقيطنا

مصرف الرشيد

اعلنت ادارة مصرف الرشيد، عن تحركها القانوني ضد من اتهمها بالفساد .

وقالت ادارة المصرف في بيان ، انها ستلجأ الى مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة للرد على محاولات جهات متضررة من محاربة الفساد والعمولات وتحاول تسقيط ادارة  المصرف العامة".

واضافت :" ان  مدير عام المصرف قد فند الادعاءات الرخيصة والتسقيط والاستهداف الشخصي ،وطالب من اتهمه بالفساد بعرض الادلة امام القضاء والرأي العام"، مشيرة الى :" ان الحملة يقودها بعض المروجين ومن يقف وراءهم  ممن تضررت مصالحهم الشخصية ، والذين يطالبون باستحقاقات وامتيازات مخالفة للسياقات القانونية".

 

ف.ا

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