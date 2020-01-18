موقع بريطاني : نصرالله منسقا لميليشيا الحشد والعامري قائدا لها



كشف موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، عن قيام ايران بايكال مهمة التنسيق بين فصائل ميليشيا الحشد الشعبي في العراق ، الى امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.



وذكر الموقع البريطاني في تقرير نشره امس الجمعة :" ان اتفاقا بين قادة الفصائل العراقية الموالية لايران تم بوساطة نصر الله ، الذي اوكلت اليه ايران مهمة اخماد التوترات بين الجماعات الشيعية، وتأسيس (جبهة موحدة) لمقاومة القوات الاميركية بالعراق".



واضاف:" ان قادة الفصائل اتفقوا على تنحية خلافاتهم جانبا، ودعم هادي العامري قائدا جديدا لقوات الحشد الشعبي".



واوضح الموقع البريطاني :" ان الاتفاق جرى في اجتماع عقد في بيروت، بعد ان طلبت ايران من نصر الله ترتيب اوضاع الفصائل العراقية اثر مقتل سليماني والقائد الفعلي للحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في غارة بطائرة اميركية مسيرة يوم الثالث من الشهر الجاري بالقرب من مطار بغداد الدولي".



واشار الى :" ان القادة وكبار المسؤولين في ابرز الفصائل المسلحة الموالية لايران، الذين يمثلون (عصائب اهل الحق) وكتائب (حزب الله) وكتائب (جند الامام) وكتائب (سيد الشهداء) وكتائب (الامام علي)، كانوا قد وصلوا الى بيروت، الاسبوع الماضي بدعوة من نصر الله لوضع خلافاتهم جانبا والتزام الهدوء بعد الغارات الاميركية على مواقعهم".



ف.ا