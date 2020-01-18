نائب : انقاذ العراق اشبه بالمستحيل دون اجراء انتخابات مبكرة



انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، النظام السياسي العراقي ، ووصفه بـ "العاجز عن تلبية مطالب الشعب العراقي "..



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان العراق اصبح ميداناً لتصفية حسابات الدول المتصارعة".



واكد النائب عن ائتلاف النصر :" ان انقاذ العراق من وضعه الحالي اشبه بالمستحيل ، دون اجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الاجواء لحكومة كفاءات قادرة على انتشال العراق من مآسيه، وتعمل على تلبية مطالب المحتجين، ووضع حد لنشاطات داعش"، مشيرا الى :" ان الاجواء السياسية المشحونة وتوغل القرارات السياسية داخل المنظومة العسكرية مهدت الطريق امام عناصر "داعش" لشن هجمات في العراق مجدداً ".



ف.ا