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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:06 ص

على غرار اتفاق الصين.. العراق يفاتح 3 دول لتوقيع اتفاقات شراكة

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء


أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ، مفاتحة ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الاتفاق الذي جرى مع الصين.

وقال صالح في تصريح صحفي، ، إن "الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات اخرى.

وأضاف أن "الجانب الاميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها"، مشيراً إلى أن "العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسي لتفعيلها.

 واشار الى إن "العراق يرحب بالإنفتاح على جميع الدول.

ف.ا
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