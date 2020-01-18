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السبت, 18 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:01 ص

مقتل عدد من عناصر داعش في الطارمية شمال بغداد

عمليات بغداد


اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل عدد من الارهابيين في قضاء الطارمية شمال بغداد بينهم داعشي كبير وبارز.

 وقالت في بيان  انه بإشراف قيادة عمليات بغداد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومهمة كان لإستخبارات الشرطة الاتحادية دور كبير فيها تمكنت قطعات الفرقة السادسة المتمثلة باللواء  التاسع والخمسين من اقتحام  مضافة للارهابيين في بساتين الطارمية".

وأضاف انه "حصل اشتباك مسلح لمدة اربع ساعات انتهت بقتل الارهابيين وبينهم الارهابي الخطير /سيف فيصل المكنى ابا إسحاق/ الذي شغل عدة  مناصب في تنظيم داعش الارهابي، ومنها منصب /الامني العام لشمال بغداد 2016- 2017/ وعاد عام 2018 الى شمال بغداد بصفة أمر مفرزة عسكرية، وفي عام 2019 استمر هذا الارهابي في شمال بغداد بصفة امر مفرزة عسكرية واستمرت الأجهزة الاستخبارية بمتابعته فنيا لانه من اهم وأبرز القيادات الارهابية الحالية في شمال بغداد.

ف.ا
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