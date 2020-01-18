

أعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على شقيق مفتي تنظيم "داعش" في الموصل "شفاء النعمة"، الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.

وقالت الخلية في بيان ان "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة القت القبض على الداعشي / ن ع ب / الذي كان يعمل مسؤولا بالامنية وهو شقيق مفتي داعش "شفاء النعمة" الذي تم القبض عليه مؤخراً وبحوزته جهاز موبايل مع ٣ سيم كارت يعود لمفتي داعش حسب اعترافه"،.



واضافت ان "اولاده الاثنين احدهما كان مسؤولا لكتيبة القناصين الاجانب والاخر كان يعمل بالامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليه خلال قدومه بشكل متخف الى دار مفتي داعش في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.





ف.ا