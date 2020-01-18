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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 10:49 ص

السفير السعودي يتصل بمكتب السيستاني ويؤكد ان امن العراق وسلامة رموزه امر يهم المملكة

عبد العزيز الشمري

اتصل السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري بمكتب المرجع الاعلى علي السيستاني للاطمئنان على صحته ، .

واكد :" ان امن العراق وسلامة رموزه الروحية والسياسية امر يهم المملكة ، لكي يعود العراق بلدا قويا مسهما في تنمية الخليج واستقراره ".

ف.ا
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