السفير السعودي يتصل بمكتب السيستاني ويؤكد ان امن العراق وسلامة رموزه امر يهم المملكة



اتصل السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري بمكتب المرجع الاعلى علي السيستاني للاطمئنان على صحته ، .



واكد :" ان امن العراق وسلامة رموزه الروحية والسياسية امر يهم المملكة ، لكي يعود العراق بلدا قويا مسهما في تنمية الخليج واستقراره ".



ف.ا