السفير السعودي يتصل بمكتب السيستاني ويؤكد ان امن العراق وسلامة رموزه امر يهم المملكة

اتصل السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري بمكتب المرجع الاعلى علي السيستاني للاطمئنان على صحته ، . واكد :" ان امن العراق وسلامة رموزه الروحية والسياسية امر يهم المملكة ، لكي يعود العراق بلدا قويا مسهما في تنمية الخليج واستقراره ". ف.ا Copy أخبار متعلقة البرلمان الأردني يحذر من خطورة التصعيد الإقليمي على حساب أمن واستقرار العراق السعودية تدعو لتضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره فرق الدفاع المدني تخمد حريقا بوزارة العلوم والتكنلوجيا بالجادرية وتباشر باخماد اخر بساحة الوثبة وسط بغداد الدهلكي : استهدف منشات سعودية تطور خطير ..و امن السعودية من أمن العراق خلال افتتاح اعمال منتدى بغداد الإقليمي للنهوض بالمرأة