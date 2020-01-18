بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
جمال الكربولي : الاحزاب تريد اذلال العراقيين افتتاح ممثلية لوزارة الخارجية في السليمانية قريبا على غرار اتفاق الصين.. العراق يفاتح 3 دول لتوقيع اتفاقات شراكة عاجل| وزير الخارجية الاردني يصل الى بغداد مقتل عدد من عناصر داعش في الطارمية شمال بغداد مسلحون يحتطفون صيدلانيا شمال شرق بعقوبة وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من الأمين العام لحلف الناتو القبض على شقيق مفتي تنظيم "داعش" في الموصل السفير السعودي يتصل بمكتب السيستاني ويؤكد ان امن العراق وسلامة رموزه امر يهم المملكة وزير الخارجية الاردني يزور بغداد اليوم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 كانون الثاني 2020 10:43 ص

رند الرحيم تكشف عن أربع عواقب وخيمة في حال الانسحاب الأميركي من العراق

رند الرحيم

كشفت سفيرة العراق السابقة في الولايات المتحدة رند الرحيم، عن أربع عواقب وخيمة بعد الانسحاب الأميركي من العراق.

وقال مركز "أتلانتيك كاونسل" للدراسات الاستراتيجية في واشنطن في مقال كتبته الرحيم، إن التداعيات الأمنية لقرار البرلمان العراقي تتمثل في فقدان التدريب والدعم اللوجستي والتقني ومشاركة المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها التحالف للقوات العراقية.

وتضيف أن هذا الاجراء يأتي بالتزامن من قيام تنظيم داعش بإعادة تجميع صفوفه، فيما لا تزال قوات الأمن العراقية غير مستعدة لمواجهة ذلك بمفردها.

أما على الصعيد الاقتصادي، تشير كاتبة المقال إلى أن العواقب ستكون خطيرة خاصة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية والاستيلاء على الأصول العراقية في الخارج.

وتتابع أنه وفي حال طبق هذا السيناريو "المريع" على الأرض فإن قطاع النفط العراقي سيعاني وستنخفض العائدات، وسينهار اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا من أزمات عدة.

وتضيف الرحيم أن هناك نتيجتين أخريتين لهما نفس الأهمية تتمثلان في أن علاقات العراق الخارجية مع الغرب، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا مع أوروبا، ستتوتر بشدة، مما يجبر العراق على التوجه نحو روسيا والصين ، ويزيد من سيطرة إيران على السياسة والاقتصاد في البلاد.

وفي ما يتعلق بالسياسة الداخلية، تؤكد كاتبة المقال أن القرار قد يؤثر على العلاقة بين المكونات الرئيسية في العراق باعتبار أن قرار البرلمان اتخذ بحضور المكون الشيعي فقط.

وتشير الرحيم إلى أن الكرد تحفظوا على قرار إنهاء الوجود الأميركي من البلاد، فيما أبدى السنة مخاوفهم باعتبار أنهم ينظرون إلى وجود قوات التحالف مهم لمواجهة النفوذ الإيراني.

وتؤكد أن هذا القرار قد يتسبب في عودة انعدام الثقة بين المكونات والقوى العراقية بعد أن كان التلاحم فيما بينها مرتفع منذ أن تم تشكيله خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش.

ودعا البرلمان، الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" بما فيها القوات الأميركية والتي يبلغ عددها حوالي 5200 جندي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

صحفيون وإعلاميون بالبصرة يطالبون بالكشف عن قتلة أحمد عبد الصمد ومصوره.. ويهددون بالتصعيد 17 كانون الثاني 2020 04:56 م

1

النظامان الإيراني والعراقي لم يستفيدا من مقتل سليماني.. كانا يأملان بقمع المظاهرات وتجييش العواطف على القتيل 17 كانون الثاني 2020 04:25 م

1

ساحات التظاهر العراقية ترفض محاولات التسييس.. وتندد باستمرار اغتيال النشطاء والمتظاهرين 17 كانون الثاني 2020 04:08 م

إلهان عمر وداليا العقيدي

عراقية تقتحم سباق انتخابات الكونجرس الأمريكي.. وتنافس إلهان عمر 17 كانون الثاني 2020 01:13 م

خامنئي

محاصرة بـ5 أزمات.. إيران تترقب خطبة مصيرية لخامنئي اليوم فماذا في جعبته ؟ 17 كانون الثاني 2020 12:13 م

مليونية الصدر

نشطاء الحراك العراقي عن ”مليونية الصدر“ المرتقبة : ستخلف مجازر دموية 17 كانون الثاني 2020 12:07 م

تظاهرات العراق

استشهاد مسعفة بكربلاء.. رصاص الميليشيات يحصد أرواح نشطاء العراق 17 كانون الثاني 2020 11:42 ص

ميليشيات

اغتيال نشطاء العراق.. قوائم وجواسيس داخل المظاهرات تسجل أسماء الفاعلين والمؤثرين من المتظاهرين 17 كانون الثاني 2020 10:59 ص

التعليقات