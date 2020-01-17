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الجمعة, 17 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 04:56 م

صحفيون وإعلاميون بالبصرة يطالبون بالكشف عن قتلة أحمد عبد الصمد ومصوره.. ويهددون بالتصعيد

أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

طالب صحفيون وإعلاميون في البصرة، السلطات العراقية بالكشف عن المتورطين باغتيال مراسل قناة دجلة، احمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي.

وهدد الصحفيون والإعلاميون في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تكشف الجهات الأمنية عن قتلة عبد الصمد وغالي.

وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة، منتظر بخيت الكركوشي، في بيان، إن "صحفي البصرة يعلنون استمرارهم بمقاطعة الجهات الأمنية والحكومة المحلية لحين الكشف عن الجهة المتورطة بقتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي".

وأضاف البيان، أن "المقاطعة مستمرة وهناك المزيد من الخطوات التصعيدية التي بجعبة الصحفيين سيتم اتخاذها في حال تقاعست اللجنة المكلفة بالتحقيق عن اداء واجبها ".

وحذر المرصد "من تسويف عملية التحقيق وغلق الملف وجعله ضد مجهول فذلك سيؤدي بالصحفيين الى اتخاذ خطوات تجعل الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في حرج من أمرها".

وكان صحفيون وإعلاميون بصريون، أطلقوا هاشتاك "انا التالي" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقتل اثنين من صحفيي البصرة هما أحمد عبد الصمد علي وصفاء غالي شلال.

وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة منتظر الكركوشي، إن "الصحفيين أطلقوا هاشتاك (انا التالي) بعد عجز الأجهزة الأمنية عن معرفة المجرمين حتى اللحظة".

وبين، أن "عدم الامساك بالمجرمين هو إعطاء مشروعية مطلقة لتصفية بقية الصحفيين والاعلاميين في المحافظة طالما الفاعل في أمان".

وأكد "استمرار الصحفيين في مقاطعة المؤتمرات الأمنية كافة، فضلا نشاطات الحكومة المحلية في محافظة البصرة كونها تتحمل المسؤولية أيضا".

وكان الصحفي أحمد عبد الصمد قد اغتيل، إلى جانب المصور الخاص به صفاء غالي، يوم الجمعة الماضي، في محافظة البصرة.

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