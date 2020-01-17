اكثر من مليار متر مكعب الخزين الستراتيجي لبحيرة حمرين في ديالى



كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى عن حجم الخزين الستراتيجي للمياه داخل المحافظة.



وقال احمد الزركوشي مدير ناحية السعدية (65 كم شمال شرق بعقوبة مركز ديالى ) :" ان بحيرة حمرين شرقي السعدية ، والتي تشكل الخزين الستراتيجي للمياه في ديالى ، يبلغ اجمالي خزينها مليارا و300 مليون متر مكعب "، مبينا :" ان امطار الشتاء وسيولها لم يكن لها اي تاثير في زيادة الخزين".



واضاف الزركوشي :" ان بحيرة حمرين قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب ، وربما اكثر كما حصل في الموسم الماضي اذ وصلت كمية الخزين الى معدلات استثنائية بلغت مليارين و900 مليون متر مكعب ".



واشار مدير ناحية السعدية الى :" ان خزين بحيرة حمرين حاليا مطمئن للموسم القادم ،وهي تزود اكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية ".



وتعد بحيرة حمرين الخزين الستراتيجي للمياه في ديالى ،وجرى انشاؤها قبل عقود من اجل حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.



ف.ا