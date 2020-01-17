قوباد طالباني : نسعى لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار



اكد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان:" ان حكومة الاقليم تهدف الى حل المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية في بغداد عن طريق الحوار وعلى وفق الدستور ".



واشار طالباني ، خلال لقائه ستيفن فيجن القنصل الامريكي في اقليم كردستان،الى ضرورة العمل على تمتين العلاقات بين بغداد واربيل وحل كل المشاكل العالقة والخلافات عن طريق الحوار ، تحت مظلة الدستور .



كما تم ، خلال اللقاء ، بحث مشاكل انظمة المصارف في اقليم كردستان، و مراجعة الانظمة المصرفية في الاقليم ، بمساعدة من الولايات المتحدة ودول التحالف.



ف.ا