خبير نفطي : التنافس السياسي عطل كل المبادرات المفيدة للعراق



اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري:" ان العراق لديه اتفاق مع الصين وليس اتفاقية "، مبينا :" ان هذا الاتفاق تبنته جميع الحكومات السابقة ، لكنه فشل بسبب المحاصصة ".



وقال الجواهري في تصريح صحفي :" ان الاتفاق مع الصين فكرة قديمة منذ زمن مجلس الاعمار العراقي، وتبنته جميع الحكومات السابقة ".



واضاف :" ان حكومات المحاصصة تسببت بتوقف الاتفاق مع الصين في البرلمان، حيث ان التنافس السياسي غير الشريف تسبب في تعطيل كل المبادرات المفيدة للعراق"، مبينا :" ان تعامل العراق والصين هو اتفاق وليس اتفاقية، وما وقع عليه مؤخرا هو تحديد الموديل المالي في التعامل بين العراق والصين".



ف.ا