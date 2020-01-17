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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 03:52 م

الامن النيابية : الخلافات السياسية سمحت لداعش باعادة تنظيم صفوفه

لجنة الامن النيابية

حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية،  من عودة نشاط تنظيم  داعش  وشن هجمات جديدة  في العراق.

وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان  داعش استغل الفجوة الامنية خلال الايام الماضية لانشغال القوات العراقية في تأمين المظاهرات الشعبية". 

واكد العزاوي :" ان الخلافات السياسية كان لها دور كبير في منح الفرصة لداعش لاعادة تنظيم نفسه مجدداً ".

واضاف :" ان الضربات الاستباقية لمواقع داعش وتوحيد الصفوف السياسية والامنية ، قد تحد من نشاطات داعش التي ظهرت مؤخراً بشكل لافت ".

وحول دور قوات التحالف الدولي وضرورة ديمومة عملها في العراق ، اوضح  عضو لجنة الامن  :" ان قوات التحالف الدولي اسهمت كثيراً في اعادة تحرير المحافظات العراقية من قبضة داعش وتأمين المعلومات الاستخبارية الدقيقة للقوات العراقية ، وكثير من العمليات العسكرية الجوية نفذت بشكل مباشر من قبل القوات الامريكية".

ف.ا
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