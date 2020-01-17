الامن النيابية : الخلافات السياسية سمحت لداعش باعادة تنظيم صفوفه



حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، من عودة نشاط تنظيم داعش وشن هجمات جديدة في العراق.



وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان داعش استغل الفجوة الامنية خلال الايام الماضية لانشغال القوات العراقية في تأمين المظاهرات الشعبية".



واكد العزاوي :" ان الخلافات السياسية كان لها دور كبير في منح الفرصة لداعش لاعادة تنظيم نفسه مجدداً ".



واضاف :" ان الضربات الاستباقية لمواقع داعش وتوحيد الصفوف السياسية والامنية ، قد تحد من نشاطات داعش التي ظهرت مؤخراً بشكل لافت ".



وحول دور قوات التحالف الدولي وضرورة ديمومة عملها في العراق ، اوضح عضو لجنة الامن :" ان قوات التحالف الدولي اسهمت كثيراً في اعادة تحرير المحافظات العراقية من قبضة داعش وتأمين المعلومات الاستخبارية الدقيقة للقوات العراقية ، وكثير من العمليات العسكرية الجوية نفذت بشكل مباشر من قبل القوات الامريكية".



ف.ا