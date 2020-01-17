نائب : البرلمان يناقش حسم موضوع الموازنة .. الاحد

اعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي عن وجود تحركات نيابية مستمرة لتمرير موازنة 2020 ، مبينا :" ان جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل ستشهد مناقشات بهذا الشأن ".



وقال الفتلاي في تصريح صحفي :" ان البرلمان لديه رؤية مستفيضة بشأن الموازنة وحاجة العراق اليها مع بدء العام الجديد ".



واضاف :" ان هناك تحركات ومباحثات داخل البرلمان من اجل منح صلاحيات للحكومة لارسال موازنة 2020 الى مجلس النواب للتصويت عليها "، مشيرا الى :" ان جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل ستشهد مناقشات للوصول الى نتيجة حاسمة بشأن الموازنة، لان العراق لايمكن ان يبقى دون موازنة في ظل وجود حكومة تصريف الاعمال ".

ف.ا