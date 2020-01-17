بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
صحفيون وإعلاميون بالبصرة يطالبون بالكشف عن قتلة أحمد عبد الصمد ومصوره.. ويهددون بالتصعيد النظامان الإيراني والعراقي لم يستفيدا من مقتل سليماني.. كانا يأملان بقمع المظاهرات وتجييش العواطف على القتيل اكثر من مليار متر مكعب الخزين الستراتيجي لبحيرة حمرين في ديالى قوباد طالباني : نسعى لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار خبير نفطي : التنافس السياسي عطل كل المبادرات المفيدة للعراق ساحات التظاهر العراقية ترفض محاولات التسييس.. وتندد باستمرار اغتيال النشطاء والمتظاهرين الامن النيابية : الخلافات السياسية سمحت لداعش باعادة تنظيم صفوفه نائب : البرلمان يناقش حسم موضوع الموازنة .. الاحد القبض على ثلاثة ارهابيين والعثور على كدسين للعتاد خلال عملية استباقية في الانبار ترامب يعلق على محاكمته برلمانياً لعزله من المنصب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 03:48 م

نائب : البرلمان يناقش حسم موضوع الموازنة .. الاحد

فاضل الفتلاوي

اعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي عن وجود تحركات نيابية مستمرة لتمرير موازنة 2020 ، مبينا :"  ان جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل ستشهد مناقشات بهذا الشأن ".

وقال الفتلاي في تصريح صحفي :"  ان  البرلمان لديه رؤية مستفيضة بشأن الموازنة وحاجة العراق اليها مع بدء العام الجديد ".

واضاف :" ان  هناك تحركات ومباحثات داخل البرلمان من اجل منح صلاحيات للحكومة لارسال موازنة 2020 الى مجلس النواب للتصويت عليها "، مشيرا الى :" ان جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل ستشهد مناقشات للوصول الى نتيجة حاسمة بشأن الموازنة، لان العراق لايمكن ان يبقى  دون موازنة في ظل وجود حكومة تصريف الاعمال ".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

قوباد طالباني : نسعى لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار 17 كانون الثاني 2020 04:16 م

حمزة الجواهري

خبير نفطي : التنافس السياسي عطل كل المبادرات المفيدة للعراق 17 كانون الثاني 2020 04:14 م

ترامب

ترامب يعلق على محاكمته برلمانياً لعزله من المنصب 17 كانون الثاني 2020 03:33 م

عاجل فيس

عاجل.. فرنسا وهولندا تعلنان وقف الرحلات في الأجواء العراقية 17 كانون الثاني 2020 03:09 م

حزب الله

عاجل.. بريطانيا تضع تنظيم حزب الله اللبناني بأكمله على قائمة المنظمات الإرهابية 17 كانون الثاني 2020 03:05 م

خامنئي

تمخض الجبل فولد فأرا.. زعيم تنظيم ماعش الإرهابي يفشل في احتواء غضب الإيرانيين بخطبة هزيلة 17 كانون الثاني 2020 03:02 م

عاجل فيس

عاجل.. الخزانة الأميركية تدرج تنظيم حزب الله اللبناني تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية 17 كانون الثاني 2020 03:02 م

نيجيرفان بارزاني

بارزاني يرفض قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية من العراق 17 كانون الثاني 2020 02:55 م

التعليقات