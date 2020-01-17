ترامب يعلق على محاكمته برلمانياً لعزله من المنصب





توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله "سريعا جدا"، منددا مرة أخرى بـ"حملة مطاردة شعواء.



واعتبر ترامب أن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام سلطاته "خدعة".



وقال ترامب "إنه أمر حزبي تماما"، واصفا المحاكمة بأنها "خدعة والكل يعلم أنها برمتها خدعة.



واضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب أن يتم ذلك سريعا جدا"، في الوقت الذي أدى فيه أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليشكلوا هيئة محلفي المحاكمة التاريخية.



وعندما سئل عن الاتهامات الجديدة المتعلقة بأوكرانيا التي كشف عنها مساعد سابق لمحاميه الشخصي رودي جولياني، أجاب ترامب بأنه ومحاميه غير معنيين بها.



ف.ا