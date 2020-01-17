أمانة بغداد تحدد موعد انتهاء صيانة سريع محمد القاسم وإعادة إفتتاحه





أعلنت أمانة بغداد، أن الانتهاء من أعمال طريق محمد القاسم منتصف شهر شباط المقبل.



وقال المتحدث بأسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي، إن "تأهيل طريق محمد القاسم كان مقسماً لأربع مراحل"، مؤكداً "إنجاز ثلاث مراحل منه ونتيجة الظروف التي تمر بها البلاد في المدة الماضية تم تأخير العمل في المرحلة الرابعة.



وأضاف عبد الزهرة أن "منتصف الشهر المقبل سيكون موعد اكتمال المرحلة الأخيرة والاستعداد لاعادة افتتاح الطريق"، لافتا الى أن "أمانة بغداد ستباشر في الأيام المقبلة بإعادة تأهيل مجسر ساحة بيروت إذ تعرض لاهتزازات كبرى نتيجة الزلازل التي حدثت في الأعوام الماضية.



ف.ا