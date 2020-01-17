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الجمعة, 17 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 03:30 م

أمانة بغداد تحدد موعد انتهاء صيانة سريع محمد القاسم وإعادة إفتتاحه

أمانة بغداد تتهم البرلمان بعرقلة تشييد ثلاثة مجمعات سكنية بالعاصمة


أعلنت أمانة بغداد، أن الانتهاء من أعمال طريق محمد القاسم منتصف شهر شباط المقبل.

وقال المتحدث بأسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي، إن "تأهيل طريق محمد القاسم كان مقسماً لأربع مراحل"، مؤكداً "إنجاز ثلاث مراحل منه ونتيجة الظروف التي تمر بها البلاد في المدة الماضية تم تأخير العمل في المرحلة الرابعة.

وأضاف عبد الزهرة أن "منتصف الشهر المقبل سيكون موعد اكتمال المرحلة الأخيرة والاستعداد لاعادة افتتاح الطريق"، لافتا الى أن "أمانة بغداد ستباشر في الأيام المقبلة بإعادة تأهيل مجسر ساحة بيروت إذ تعرض لاهتزازات كبرى نتيجة الزلازل التي حدثت في الأعوام الماضية.

ف.ا
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