بارزاني يرفض قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية من العراق

انتقد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن "القرار لم يكن جيداً"، مشدداً على "ضرورة بقاء القوات الأميركية والتحالف في العراق" خلال الفترة الحالية.

وأوضح بارزاني، أن "الأكراد والسنة لم يشاركوا في اتخاذ هذا القرار وهو ما يشكل سابقة سيئة".

وأشار إلى أن "قرار البرلمان اتخذ من جانب الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد".

واعتبر أن قرار طرد القوات الأميركية من البلاد كان "خطوة خطيرة للغاية تفتقر للإجماع"، موضحا أنه "انتهاك لروح الدستور العراقي".