همام طارق يكشف حقيقة رحيله عن "الدراويش"



كشف لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، المحترف في صفوف نادي الاسماعيلي المصري همام طارق، حقيقة رحيله عن فريقه خلال الفترة المقبلة، بعدما انتقل اليه في بداية الموسم الجاري.



وقال طارق في تصريح صحفي :" لا توجد لدي اي مشكلة مع فريقي.. انا مستمر مع الاسماعيلي، ولدي عقد يستمر لعامين ويجب عليَّ احترام بنود العقد ".



واضاف الدولي العراقي: " لا صحة لمثل هذه الاخبار.. لقد غبت مباراتين عن فريقي بسبب الاصابة وحاجتي للراحة، وساعود للتدريبات تحضيراً لمباراة سموحة في الدوري المصري الممتاز ".



وكانت وسائل اعلام مصرية قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن رغبة الدولي العراقي بالرحيل عن فريق الاسماعيلي وعدم نية اللاعب الاستمرار مع "الدراويش" .



ف.ا