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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 02:03 م

الثقافة تبحث مع المختصين تطوير التراث الموسيقي في العراق

عبد الامير الحمداني

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني ،الخميس ، خلال استقباله المؤلف الموسيقى الدكتور عبد الرزاق العزاوي ورئيس جمعية الموسيقيين الدكتور كريم الرسام في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة ، سبل النهوض وتطوير الواقع الموسيقي بالعراق .

وقال الحمداني ، خلال اللقاء :" ان لدى وزارة الثقافة جائرة للابداع فيها فائز بمجال التأليف الموسيقي ، و سوف يتم الاعلان عن الفائزين يوم  غد السبت ".

وبين انه :" تم طرح مقترح لانشاء مركز تابع للوزارة او مستقل لتحقيق المخطوطات التي لها علاقة بالموسيقى وتسليط الضوء على البحوث والرسائل والدراسات التاريخية (للفارابي والكندي) ،و الذين كتبوا عن الموسيقى وخاصة التي تتحدث عن العصور العباسية والاموية والحضارة السومرية". 

ف.ا
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