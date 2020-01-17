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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 01:49 م

حقوق الانسان : اكثر من 8300 عائلة نازحة في كربلاء لم تتمكن من العودة الى مناطقها

النازحين

اعلن مكتب حقوق الانسان في كربلاء  عن عودة 700 عائلة نازحة ، من المحافظة الى مناطق سكناها في المحافظات التي نزحت منها .

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح صحفي :" ان العام 2019 شهد عودة 700 عائلة نازحة من كربلاء الى مناطق سكناها بعد عودة الحياة الى طبيعتها في  المناطق المحررة ".

واضاف المسعودي :" ان العوائل المتبقية في كربلاء ، سواء بالاحياء السكنية او بالحسينيات او مخيم النازحين ، يبلغ عددها  8351 عائلة ، لم تتمكن من العودة بسبب عدم صرف التعويضات من قبل اللجنة الفرعية في مناطق سكناها الاصلية ".

ف.ا
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