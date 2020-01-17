حقوق الانسان : اكثر من 8300 عائلة نازحة في كربلاء لم تتمكن من العودة الى مناطقها



اعلن مكتب حقوق الانسان في كربلاء عن عودة 700 عائلة نازحة ، من المحافظة الى مناطق سكناها في المحافظات التي نزحت منها .



وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح صحفي :" ان العام 2019 شهد عودة 700 عائلة نازحة من كربلاء الى مناطق سكناها بعد عودة الحياة الى طبيعتها في المناطق المحررة ".



واضاف المسعودي :" ان العوائل المتبقية في كربلاء ، سواء بالاحياء السكنية او بالحسينيات او مخيم النازحين ، يبلغ عددها 8351 عائلة ، لم تتمكن من العودة بسبب عدم صرف التعويضات من قبل اللجنة الفرعية في مناطق سكناها الاصلية ".



ف.ا