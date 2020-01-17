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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 01:24 م

دعوة نيابية لاعادة تفعيل شركات التصنيع العسكري

لجنة الامن النيابية

دعت  لجنة الامن والدفاع النيابية الى اعادة تفعيل شركات التصنيع العسكري لدعم الانتاج المحلي.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان دعم تنويع الاسلحة ومصادرها داخل قطعاتنا العسكرية بمختلف عناوينها ، ضرورة وستراتيجية مهمة جدا من اجل خلق مرونة في التسليح ، بعيدا عن اطر الضغوط الدولية ".

واضاف العزاوي :" ان  لجنة الامن والدفاع النيابية تؤكد اهمية اعادة العمل بشركات التصنيع العسكري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسلحة ، وفق اطار يضمن تأمين احتياجات القوات المسلحة"، مبينا :" ان الاعتماد كليا على استيراد الاسلحة والاعتدة من الخارج، يجب معالجته من خلال دعم مبدأ تصنيع الاسلحة والاعتدة وفق ما يلبي الحاجة الفعلية لقواتنا ويساعدها في اداء المهام الموكلة اليها ".

ف.ا
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