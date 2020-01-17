محكمة أمريكية تصدر أحكاما بالسجن على إيرانيين اثنين بتهمة التجسس

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة، بأن محكمة أمريكية أصدرت أحكاما بالسجن على إيرانيين اثنين بتهمة التجسس.

وحكمت المحكمة على أحمد رضا محمدي دوستدار، البالغ 39 عاما، وهو مواطن يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وأمريكية بالسجن لمدة 38 شهرا، على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه إلى جانب دفع غرامة تزيد على 14 ألف دولار أمريكي.

كذلك، حكمت المحكمة على الإيراني مجيد قرباني البالغ من العمر 60 عاما، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن 30 شهرا على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه.

وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جان دمرز في بيان، أن دوستدار وقرباني متهمان بالتعاون مع إيران.