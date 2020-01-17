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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 12:13 م

محاصرة بـ5 أزمات.. إيران تترقب خطبة مصيرية لخامنئي اليوم فماذا في جعبته ؟

خامنئي
يترقب الشارع الإيراني، خطبة جمعة مصيرية عندما يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي  المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران، لأول مرة منذ 8 سنوات.
وكانت آخر خطبة لخامنئي في العام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويضطر المرشد الأعلى لصعود المنبر التقليدي ذي المكانة العالية في طهران، بعدما وجدت إيران نفسها محاصرة بأزمات لا تحسد عليها، بدءًا بانسحاب الرئيس الأمريكي  دونالد  ترامب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات على إيران.
كما تحاصر إيران أزمة اقتصادية، شهدت خلالها ”احتجاجات البنزين“ في نوفمبر الماضي، ثم مقتل قاسم سليماني، وتداعيات الحادث، وسقوط الطائرة الأوكرانية، وصولاً إلى الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها إيران حاليًا.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن كون الخطبة المرتقبة مصيرية، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة، داخلياً وإقليمياً ودوليًا.
وغالبا ما تتضمن خطبة خامنئي أوامر على هيئة نصائح لأنصاره للدخول في مرحلة سياسية جديدة، وذلك بعد ارتباك واضح يسيطر على الإدارة الحاكمة.
لكن وسائل الإعلام لم توضح الأسباب التي دفعت خامنئي لإمامة صلاة الجمعة، أو موضوع الخطبة.
ع د

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