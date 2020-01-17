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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 12:04 م

مرجع ديني يتوعد بمحاربة "الطغاة في العراق.. ويدعو إلى إسقاط حكومة عبد المهدي وبرلمان الحلبوسي

حسن الموسوي

توعد المرجع الديني حسن الموسوي، في سلسلة تغريدات بمحاربة "الطغاة في العراق، مقدما الدعم للمتظاهرين في ساحات الاحتجاج بالبلاد.

وعرف الموسوي بمهاجمة ايران وولاية الفقيه، حيث ظهر الموسوي في مقطع فيديو وسط حشد من الناس، داعيا لإسقاط الحكومة والبرلمان، فيما ردد المتجمهرون حوله شعارات تمجد العراق مرحبين بخطابه.

ونشر الموسوي تغريدة قال فيها: "إلى الشعب العراقي الصابر وإلى أبنائي المرابطون في ساحات الاعتصامات والى الذين يتابعونني الآن، أنا رجل تجاوز عمري الستون سنة وليس لي طمع في الدنيا وكنت بعيدا عن هذه الإرهاصات، لكن ضميري وواجبي الشرعي والأخلاقي حفزني أن أكون مع المظلومين لذلك وضعت روحي بين يدي من أجلكم".

وتوعد الموسوي في تغريدة أخرى للمتظاهرين، بأنه "سوف أكون صوتكم المدوي من أجل الحق وسوف أوصل صوتكم إلى كل العالم حتى ينصفكم المنصفون وصدقوني لا أخاف من أحد إلا من الذي خلقني وسوف أحارب الطغاة إلى أن ينتصر العراق وينال حريته".

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