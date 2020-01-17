نائب سابق : الامريكان ينقبون عن الرصاص في حمرين ..دون علم الحكومة



كشف النائب السابق عن محافظة ديالى محمد البياتي، عن وجود شركة تنقيب اميركية تعمل لاستخراج الرصاص من وديان جبال حمرين وسرقته ، بغطاء جوي للطيران الاميركي .



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان انباء وردت من قبل الاهالي تشير الى وجود عجلات تابعة لشركات اميركية تنقب سرا في وديان سلسلة جبال حمرين في ديالى ".



واضاف :" ان العجلات مصحوبة بآليات للحفر وغطاء جوي من قبل الطيران الاميركي بحسب المعلومات الواردة ".



واوضح النائب السابق :" ان الاهالي ذكروا ان العجلات تنقب بحثا عن احد المعادن ، من المتوقع ان يكون الرصاص ويتم استخراجه سرا " ، مشيرا الى انه :" لم يتم التأكد من صحة المعلومات حتى الان ".



ودعا البياتي الحكومة والجهات المعنية الى التحرك والتأكد من صحة هذه المعلومات ، للوقوف عليها والاستفهام عن تلك الشركة ومصير المعادن المستخرجة من وديان جبال حمرين في ديالى .



ف.ا