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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:40 ص

نائب سابق : الامريكان ينقبون عن الرصاص في حمرين ..دون علم الحكومة

محمد البياتي

كشف النائب السابق عن محافظة ديالى محمد البياتي، عن وجود شركة تنقيب اميركية تعمل لاستخراج الرصاص من وديان جبال حمرين وسرقته ، بغطاء جوي للطيران الاميركي .

وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان انباء وردت من قبل الاهالي تشير الى وجود عجلات تابعة لشركات اميركية تنقب سرا في وديان سلسلة جبال حمرين في ديالى ".

واضاف :" ان العجلات مصحوبة بآليات للحفر وغطاء جوي من قبل الطيران الاميركي بحسب المعلومات الواردة ".

واوضح النائب السابق :" ان الاهالي ذكروا ان العجلات تنقب بحثا عن احد المعادن ، من المتوقع ان يكون الرصاص ويتم استخراجه سرا " ، مشيرا الى انه :" لم يتم التأكد من صحة المعلومات حتى الان ".

ودعا البياتي الحكومة والجهات المعنية الى التحرك والتأكد من صحة هذه المعلومات ،  للوقوف عليها والاستفهام عن تلك الشركة ومصير المعادن المستخرجة من وديان جبال حمرين في ديالى .

ف.ا
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