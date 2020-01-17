استمرار أعمال تطوير طريق بغداد سامراء

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، الاستمرار بأعمال التطوير في طريق بغداد سامراء المسمى شعبياً (بسريع التاجي) على مدار الساعة.



وذكرت الامانة في بيان لها ، ان “الأعمال مستمرة في الطريق المذكور للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى جسر السايلو ذهاباً واياباً حيث تضمن التطوير توسعة مسار الشارع 3 متر ليصبح 11 متراً لكل جانب بعد ان كان 8 أمتار لكل جانب وللمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى الجسر الدوار وبالعكس”.



واضافت “كما وتضمنت أعمال التوسعة حفر بوكس ترابي مع الصب بالكونكريت المسلح تزامناً مع أعمال القشط في جانبي الطريق بالإضافة الى المباشرة مؤخراً بإعمال الاكساء مع اصلاح السياج الواقي وبنوبات عمل متواصلة وعلى مدار الساعة”.

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